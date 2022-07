I Love Poland pierwszy na mecie regat w Helsinkach. Pobił rekord

Promujący Polskę jacht I Love Poland pierwszy przypłynął na metę regat w Helsinkach – poinformował rzecznik Polskiej Fundacji Narodowej Temistokles Brodowski. W wyścigu po Bałtyku jachty opłynęły Gotlandię. Należący do Fundacji jacht pobił rekord trasy dla monokadłubowców.

Trasa przygotowanych przez Royal Ocean Racing Club pełnomorskich regat Roschier Baltic Sea Race wyniosła ok. 630 mil morskich. Uczestniczyło w nich 27 jachtów z 213 żeglarzami 18 narodowości. Z Helsinek łodzie popłynęły do wybrzeża Szwecji, potem musiało opłynąć Gotlandię i wrócić do stolicy Finlandii.



Żeglarskie zmagania po raz pierwszy odbyły się na Bałtyku. I Love Poland, przypływając jako pierwszy ustanowił rekord tej trasy dla jednostek jednokadłubowych – 3 dni 27 minut i 37 sekund. Wyścig jeszcze trwa – najmniejsze łodzie mają do mety ok. 150 mil.



Prezes PFN Marcin Zarzecki powiedział, że jest dumny z kolejnego międzynarodowego sukcesu I Love Poland. Przypomniał, że to efekt wsparcia rozwoju młodych polskich żeglarzy regatowych w ramach programu PFN realizowanego na jachcie.



– I Love Poland wpisuje się w bardzo efektowną formułę opowiadania o Polsce przez pryzmat sukcesów, ale także historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Integrujemy działania sportowe z wydarzeniami edukacyjnymi i z dyplomacją publiczną. To przynosi ogromne efekty – ocenił prezes PFN.



Brodowski poinformował, że na czele stawki przez cały wyścig żeglowały największe jednostki – trzy klasy Volvo – GP Bullhound i Ambersail 2 oraz I Love Poland i Outsider z klasy TP52. – Wielokrotne zmiany siły i kierunku wiatru powodowały rotacje na pozycji lidera i walkę o zwycięstwo do samej mety, która znajdowała się między wyspami, w samym centrum Helsinek – przekazał.