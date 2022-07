Potężne zderzenie z wozem strażackim. Jest wideo z wypadku

Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 323 z ulicami Paderewskiego i Małomicką w Lubinie. W sieci pokazano film, na którym widać, jak auto osobowe uderzyło w wóz strażacki.

Kierujący samochodem ratowniczo-gaśniczym jadąc do zdarzenia wjechał na skrzyżowanie i zderzył się z samochodem osobowym.



„W wyniku zderzenia wóz przewrócił się na bok” – podaje portal remiza.com.pl i dodaje, że ranne zostały dwie osoby.



Poszkodowani to kierowcy obu pojazdów.



Na nagraniu widać, że do zdarzenia jechały dwa wozy strażackie. Po wypadku pierwszego z nich na pomoc poszkodowanym ruszyli strażacy z drugiego pojazdu.



Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Więcej: https://t.co/VwLr7RB2uB pic.twitter.com/cwXQtZIgyL — Remiza.pl ���� (@remizapl) July 25, 2022