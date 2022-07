Rozenek ujawnia, jak dostała posadę w TVN. „W nocy piekłam ciasteczka dla Miszczaka”

Z okazji 10. rocznicy debiutu „Perfekcyjnej pani domu” Małgorzata Rozenek zdradziła, jak starała się o pracę. „O drugiej w nocy specjalnie upiekłam ciasteczka z czekoladą dla dyrektora Miszczaka” – wspominała celebrytka.

Pierwszą ofiarą horroru 50 Centa został... operator kamery Horror „Skill House”, który produkuje raper 50 Cent i w którym gra jedną z ról, okazał się tak krwawy i realistyczny, że operator kamery stracił... zobacz więcej

Małgorzata Rozenek zdobyła rozpoznawalność m.in. dzięki udziałowi w programie „Perfekcyjna Pani Domu”, w którym pomagała uczestnikom uporać się z ich zaniedbanymi mieszkaniami. Najbardziej rozpoznawalnym elementem programu był „test białej rękawiczki”.



Z okazji 10. rocznicy programu Rozenek przybliżyła widzom „Dzień dobry TVN” historię swej drogi do sławy i zaznaczyła, że początki nie były łatwe.



– Nie miałam żadnego doświadczenia w telewizji, nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc postanowiłam przygotować cały odcinek. Pomyślałam sobie, że jak nie wiem, co przygotować, to przygotuję wszystko – tłumaczyła celebrytka.



Rozenek postanowiła wyróżnić się na tle innych kandydatek.



– O drugiej w nocy specjalnie upiekłam ciasteczka z czekoladą dla dyrektora Miszczaka. Cieszę się, że tak poważnie mnie potraktowano – zdradziła.