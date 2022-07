Jabłoński: Ataki podczas spotkań z politykami PiS mogą być inspirowane przez Rosję

Agresywne ataki podczas spotkań z politykami PiS mogą być inspirowane przez Rosję - zasugerował Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Był on pytany o ataki na działaczy i zwolenników PiS podczas weekendowego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Kórniku.

– Mieliśmy do czynienia z atakiem na ludzi, którzy przyszli na spotkanie z prezesem Kaczyńskim, na zwolenników PiS. Ci ludzie byli atakowani w sposób agresywny, te osoby były opluwane, wyzywane w sposób niezwykle brutalny. To ma na celu zastraszenie ludzi, którzy chcą spotkać się z politykami partii, którą wspierają, coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca – mówił Jabłoński.



– To zjawisko, które ma na celu destabilizować sytuację polityczną w Polsce. Mieliśmy do czynienia z bardzo różnymi wydarzeniami tego rodzaju, inspirowanymi przez Federację Rosyjską w wielu innych państwach, nawet w Stanach Zjednoczonych – przypomniał.



–Podobnie Rosjanie destabilizowali sytuację w Katalonii – dodał.



– Niestety jest bardzo prawdopodobne, że w Polsce taki scenariusz również może być realizowany, także z udziałem polityków, którzy robią to nieświadomie albo świadomie – powiedział wiceszef MSZ.