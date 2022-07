Rosjanie zabili jej tatę i wujka. Dziewczynka zbiera pieniądze dla wojska [WIDEO]

Iryna Wasyljewa ma sześć lat. Jej tata zginął broniąc Ukrainy przed okupantami z Rosji. Dziewczynka marzy o kupieniu Javelina, by wesprzeć kolegów taty.

Ukraiński polityk Anton Heraszczenko opublikował w sieci historię dziewczynki opowiedzianą przez Суспільне Рівне.



Iryna tłumaczy, że zdecydowała się pomóc armii, by Rosjanie nie byli w stanie dotrzeć do jej domu. Najpierw okupanci zabili bowiem wujka, a następnie tatę dziewczynki.



Jak wspomina sześciolatka, jej ojciec był zabawny, kupował jej wiele prezentów i uwielbiała się z nim bawić w weterynarza, bo kiedyś chciałaby pomagać zwierzętom.



Teraz robi wianki, a mama pomaga sprzedawać je w internecie.



– Marzę o Javelinie – przyznała wspominając o amerykańskich ręcznych przeciwpancernych pociskach pomagających w obronie przez rosyjskimi czołgami. Zbierając pieniądze na ten cel, chce wesprzeć kolegów ojca w obronie ojczyzny.



– Myślę, że tata jest ze mnie dumny – mówi ze łzami w oczach.

Iryna Vasylieva, 6, raises money for the Army after her dad died in the frontlines.



She dreams to buy a Javelin for "our guys".



Iryna is only 6 years old and she has already been through so much



English subtitles pic.twitter.com/Bmx7ZnIvtN