Zaginęła 15-letnia Marika Stróżyk. Wyjechała z domu na rowerze

Policjanci z Kościana (woj. wielkopolskie) poszukują zaginionej 15-letniej Mariki Stróżyk, mieszkanki gminy Czempiń. Dziewczyna ostatni raz widziana była 19 lipca. Wyjechała z domu na rowerze.

Funkcjonariusze informują, że w ubiegły wtorek około godziny 11 Marika wykorzystując nieobecność domowników samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania nie informując. gdzie się udaje.



Od tamtej pory nastolatka nie nawiązała jakiegokolwiek kontaktu z rodziną i nie wróciła do domu. Ostatni raz widziana była w dniu zaginięcia w godzinach wieczornych na terenie miejscowości Czempiń. Wyjechała z domu rowerem typu damka koloru czarnego.



„Ma przy sobie różnokolorowy plecak i dokumenty. Nieletnia ma pełną zdolność do samodzielnej egzystencji” – podają policjanci.



Marika ma około 168 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy ciemny blond, proste, długości do ramion, wygolone po bokach. Ma tatuaże: krzyż na środkowym palcu lewej dłoni i dinozaura na prawej kostce.



Wszelkie informacje dotyczące dziewczyny miejsca jej pobytu należy kierować do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie tel. 47 77 26 211 lub powiadomić do najbliższej jednostki policji.