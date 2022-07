TVP ujawnia nowe nagranie ws. pracy za seks. Kierwiński poinformował Tuska?

Afera w gorzowskim WORD zatacza coraz szersze kręgi. Okazuje się, że wiedzieli o niej najważniejsi politycy w partii, w tym Marcin Kierwiński. Gdy dziennikarze zapytali go teraz o kulisy skandalu, trzasnął im drzwiami przed nosem. W programie „Jedziemy” Michała Rachonia ujawniono nowe nagrania z rozmów marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak (PO) z poszkodowaną byłą pracownicą WORD.

Przyjęcie do pracy w WORD w Gorzowie Wielkopolskim miało wiązać się z realizacją jednego warunku - zapisaniem się do partii PO. Była pracownica twierdzi, że usłyszała z kolei warunek pracy za seks. Kobieta odmówiła i już w ośrodku nie pracuje.



O problemie poinformowała gorzowską poseł Platformy. Sprawa trafiła też do marszałek województwa. Przez trzy miesiące nikt nie pomógł poszkodowanej ani nie zgłosił sprawy do wyjaśnienia organom ścigania. Gdy prośby o wsparcie nie przyniosły skutku, była pracownica WORD postanowiła nagłośnić sprawę w mediach.



Choć wiele redakcji w Polsce nadal milczy o sprawie, „Gazeta Lubuska” i Telewizja Polska ujawniają kolejne szokujące materiały.



Teraz w programie „Jedziemy” pokazano nagranie, na którym jeden z działaczy pytał pod koniec czerwca, czy o aferze w PO zawiadomiono już Donalda Tuska. – Kto się tym zajmie, żeby spróbować tego Donalda Tuska tym zainteresować? – pytał działacz społeczny Stanisław Czerczak.

– Ale ja byłam. Właśnie mówiłam – odpowiedziała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Później dodała, że zgłaszała sprawę bliskim współpracownikom szefa PO, bo sam „Donald Tusk jest nieosiągalny”. – To mi się też nie podoba – przyznała.



– Rozmawiałam o tym w zarządzie Platformy. Mam nadzieję, że pan Kierwiński poinformował o tym przewodniczącego – dodała.



