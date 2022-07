Prezes IPN : Komuny trzeba się pozbyć raz na zawsze

Mamy XXI w., a mierzymy się z dekomunizacją i obalamy pomniki, paskudne zarówno w treści, jak i w formie. Trzeba się tego pozbyć raz na zawsze i jesteśmy na dobrej drodze ku temu – stwierdził prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Pytany, czy rosyjski najazd na Ukrainę sprawia, że opowieść o sowieckiej mentalności Rosjan, którą nie wszyscy chcieli zrozumieć, staje się łatwiejsza do przekazania, szef IPN odparł, że „historia, która była już – wydawać się mogło, że na dobre – zamknięta w publikacjach, projektach edukacyjnych, wystawach, powtarza się brutalnie na naszych oczach”.



– Z całą pewnością rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła otrzeźwiająco choćby na tych, którzy jeszcze niedawno mieli krytyczne podejście do misji dekomunizacji przestrzeni publicznej prowadzonej przez IPN. Widzimy to w kontaktach z samorządami, że jest o wiele większe zrozumienie dla usuwania sowieckich pomników. Lepiej dociera do ludzi, czym był komunizm i jak wyraźnie znajduje kontynuację w ramach dzisiejszej Federacji Rosyjskiej – wskazał.



Nawrocki liczy, że w jego kadencji dokona się ostatni etap dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce.



– W ciągu trzech miesięcy zlikwidowaliśmy 20 pomników z listy, którą stworzyliśmy w IPN, a obejmującej 60 upamiętnień Armii Czerwonej. Wynik całkiem niezły, szczególnie biorąc pod uwagę, że od przyjęcia przez Sejm ustawy o zakazie propagowania komunizmu mija pięć lat – ocenił.