150 dni wojny w 53 sekundy. Wstrząsające nagrania

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak pokazał wideo podsumowujące 150 dni rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na nagraniu widać rakiety spadające na centralne place miast, tysiące zniszczonych budynków i tragedie wielu osób. „Ojciec trzymający za rękę zmarłego 13-letniego syna. Wytrzymamy. Wygramy. Nigdy nie zapomnimy” – napisał Ukrainiec.

Gdy armia Władimira Putina wjechała czołgami na Ukrainę prawie nikt nie przypuszczał, że wojna potrwa tak długo.



Ukraińcy zmobilizowali się i od 150 dni dzielnie bronią swoich rodzin i ojczyzny.



Zobacz także: Ukraina: Prawie 800 tys. obywateli Ukrainy straciło domy w wyniku wojny



Jak napisał Mychajło Podolak, od kilku miesięcy na ukraińskie miasta spadają setki pocisków. Porównał Rosjan do czterech jeźdźców Apokalipsy, określanych tradycyjnie jako wojna, zaraza, głód i śmierć.



Film w sieci ma mniej niż minutę, ale przypomina wszystkie najbrutalniejsze akcje Rosjan, o których pisały światowe media.



Zobacz także: Rosjanie uprowadzają cywilów dla okupu. Szokujące dane tylko z Zaporoża

150 days of the war. Four ���� horsemen of the bloody apocalypse: a cruise missile flew into peaceful neighborhood, a small ���� city was wiped off the map, daily shelling and a father holding the hand of his dead 13-year-old son. We will endure. We will win. We will never forget. pic.twitter.com/yqVwMXKUqM