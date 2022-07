Obajtek o „genialnym” planie Tuska: Najkrótsza droga do powrotu komunizmu

Władimir Putin ma u nas bezwstydnych, otwartych ambasadorów, którzy w jego imieniu atakują demokratyczne instytucje państwa polskiego, a także narodowy koncern energetyczny, którym jest PKN Orlen – ocenił w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” prezes koncernu Daniel Obajtek.

Powiedział, że poziom cen paliw reguluje rynek, a nie firmy paliwowe.



„To trzeba wyraźnie podkreślić, bo tak to działa nie tylko w Polsce, ale i u wszystkich naszych sąsiadów, więcej – na całym świecie” – ocenił Obajtek. W jego opinii sytuacja jest trudna dla wszystkich i jest to bezpośredni wynik wojny Władimira Putina.



Inną kwestią, jak zaznaczył, jest wykorzystywanie cen paliw do celów politycznych, co jego zdaniem upodobali sobie politycy opozycji, z Donaldem Tuskiem na czele.



Odnosząc się do uwagi, że Putin szkodzi Polsce i Europie świadomie oraz do pytania tygodnika „Sieci”, czy Tusk też działa celowo, Obajtek odparł, że „zostawia to analitykom polityki”.

#wieszwiecej Polub nas

Obajtek: Wojna przyśpieszy transformację energetyczną Do 2030 r. ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych Orlen uzyska 4,5 GW energii. W I kw. br. Grupa Orlen miała aktywa energetyczne o mocy 3,4 GW, w tym... zobacz więcej

„Będę mówił o faktach. Władimir Putin najechał sąsiednią Ukrainę, co zdestabilizowało rynki energetyczne na całym świecie i uderzyło też w Polskę. Niestety, ma u nas bezwstydnych, otwartych ambasadorów, którzy w jego imieniu atakują demokratyczne instytucje państwa polskiego, a także narodowy koncern energetyczny, którym jest PKN Orlen” – mówił.

W tych atakach – jak kontynuował – podważają zasady logiki, ekonomii i prawa, udają, że nie widzą kłopotów obiektywnych, które nadeszły z zewnątrz: pandemii, wojny za naszą granicą, związanej z tymi czynnikami ogólnoświatowej inflacji.



„To działania bardzo szkodliwe, narażające bezpieczeństwo energetyczne państwa” – podkreślał prezes PKN Orlen.





Obajtek o pomyśle szefa PO

źródło: „Sieci”, pap

Pytany o wypowiedzi Donalda Tuska, który zaproponował, by ustalić cenę paliwa na poziomie 5 zł, Obajtek powiedział, że „to najkrótsza droga do powrotu komunizmu – w takim scenariuszu w ciągu dwóch tygodni mielibyśmy kolejki na stacjach, potem kartki na benzynę, a docelowo pewnie brak paliw na stacjach”.„Ten genialny plan pomija fakt, że dzisiaj mamy otwarte rynki, swobodny przepływ towarów i usług.” – ocenił.„Powtarzam raz jeszcze: robimy wszystko, by odciążyć kieszenie Polaków w tym trudnym czasie, stąd obowiązująca promocja na wakacje. Ale nie możemy zachwiać rynku, hurtowego i detalicznego, bo skutkiem będzie szybka katastrofa. Przestrzegam przed populistami, którzy obiecują, że koszty wojny w ogóle znikną” – mówił Daniel Obajtek.