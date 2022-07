Morawiecki: Jesteśmy coraz bezpieczniejsi mimo agresywnych działań Rosji

Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni mimo agresywnych działań Rosji – powiedział premier Mateusz Morawiecki „Gazecie Olsztyńskiej”. Wskazał, że na przesmyku suwalskim wzmacniana jest obecność polskiego wojska i wojsk sojuszniczych.

„Mieszkańcy Warmii i Maur mogą czuć się bezpieczni. Właśnie tu wzmacniamy obecność polskiego wojska i wojsk sojuszniczych. W okolicach Bemowa Piskiego znajduje się międzynarodowa jednostka w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Ta jednostka umacnia nasz potencjał obronny w tym miejscu” – wskazał szef rządu.



„NATO zdało sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji i podjęło decyzję, że musi nastąpić umocnienie całej wschodniej flanki. Na północy wschodnią flankę będzie osłaniać teraz Finlandia, nowy członek NATO. To bardzo dobra wiadomość również dla Polski. Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni mimo agresywnych działań Rosji” – wskazał premier.



Pytany o program wspomagający tereny popegeerowskie w ramach Polskiego Ładu ocenił, że to „program bezprecedensowy”.

#wieszwiecej Polub nas

„Warmia i Mazury to region, który doświadczył ogromu krzywd związanych właśnie z traktowaniem terenów popegeerowskich. Takich gmin, w których wsie popegeerowskie zostały zostawione same sobie jest zresztą wiele w całej Polsce. Wiem, że te miejscowości zostały całkowicie pominięte na początku transformacji, a i potem nikt się nimi nie zajmował. Były wciskane w kąt, spychane na margines i przez to nie mogły rozwinąć skrzydeł” – podkreślił.

Podkreślił, że poznał projekt budowy oraz zamiary edukacyjne muzeum KL Soldau.



„Tu w bestialski sposób mordowano Polaków, a opis tych zbrodni jest daleki od kompletności. Przygotowujemy raport o wszystkich tych zbrodniach i stratach w całej Polsce. Właśnie z szacunku dla osób, które oddały życie za Polskę, a nie mogły doczekać wolnej Ojczyzny zobowiązuję się do tego, że dokończymy budowę i remont w możliwie krótkim czasie. Jesteśmy to winni ofiarom, ale to również nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń” – zaznaczył premier Morawiecki.