Średnia po sześciu sondażach z lipca. Tak mogą wyglądać wyniki wyborów

Badania opinii publicznej obarczone są wieloma błędami. Najlepsze odzwierciedlenie nastrojów społecznych daje więc zestawienie kilku z nich. Podsumowanie tych najnowszych pokazuje, że przewaga PiS nad PO delikatnie stopniała. Dowodzi jednak także, iż niedawny sensacyjny sondaż pracowni Kantar radykalnie odbiegał od wszystkich innych analiz.

W ostatnich dniach dużo mówiło się o sondażu Kantar, w którym PO wyprzedziła PiS. Politycy opozycji byli zachwyceni. Pytany o to Jarosław Kaczyński stwierdził: „Na tej zasadzie my też możemy założyć studio badawcze i ogłosić wynik, w którym mamy 60 proc. poparcia i napisać do Orbana: słuchaj, miałeś tylko 53 proc., słaby jesteś”.



Średnia po sześciu ankietach, w których w lipcu zapytano zdecydowanych wyborców o ich preferencje polityczne, wygląda następująco: na pierwszym miejscu PiS (36 proc.), na drugim PO (28,5 proc.), a na trzecim Lewica i Polska 2050 (obie po 10,5 proc.).



Choć w niektórych sondażach Konfederacja i PSL spadały poniżej progu wyborczego, wśród zdecydowanych wyborców miały nieco lepszy wynik (odpowiednio 7 i 6 proc.).

