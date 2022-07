Poniedziałek pogodny. W nocy od zachodu burze [PROGNOZA]

Poniedziałek na obszarze całego kraju do wieczora będzie słoneczny i bez opadów. Wieczorem od zachodu na wschód przemieszczać się będzie front atmosferyczny z burzami i opadami deszczu.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Szymona Ogórka, synoptyka Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek do Polski powrócą temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza.





Słonecznie i bez opadów

źródło: pap

– W całym kraju będzie słonecznie i bez opadów. Wzrost zachmurzenia przewidywany jest dopiero wieczorem na krańcach zachodnich i północno–zachodnich. Do Polski napłynie cieplejsze powietrze i ponownie miejscami będzie upalnie.W centrum kraju spodziewamy się 29 st., a na krańcach zachodnich do 34 st. Na wschodzie kraju wiatr będzie słaby, na zachodzie okresami umiarkowany – powiedział Szymon Ogórek.Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie stopniową zmianę pogody. Od zachodu nad Polską pojawi się front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. Do końca nocy obejmie swoim zasięgiem całą zachodnią połowę krajuNajwięcej deszczu spadnie w rejonie Kotliny Kłodzkiej, gdzie na metr kwadratowy może spaść do 20 litrów deszczu. Na pozostałym obszarze w burzach prognozowane są opady do 10 litrów na metr kwadratowy. W czasie burz wiatr może w porywach dochodzić do 65 km/h.