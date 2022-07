„Trzeba będzie pójść z tym do sądu”. Min. Czarnek o rozpowszechnianiu przez PO kłamstwa

Nie ma odpowiedzi Platformy Obywatelskiej na skierowane do niej wezwanie do „zaprzestania rozpowszechniania kłamstw” i przeprosin. Dlatego jestem przekonany, że trzeba będzie pójść z tym do sądu – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W TVP Info minister edukacji i nauki pytany był m.in. o jego wezwanie skierowane do PO. Wezwał on partię i jej lidera Donalda Tuska do „zaprzestania rozpowszechniania kłamstw” na jego temat, zamieszczenia przeprosin na stronie PO i na kontach w mediach społecznościowych oraz wpłaty 50 tys. zł na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej.



Chodzi o wpis z 18 lipca zamieszczony w mediach społecznościowych PO. Czarnek podkreślił, że wpis PO jest nieprawdziwy i godzi w jego dobro osobiste.



„Gdy Polacy liczą każdą złotówkę przez szalejącą drożyznę, minister Czarnek zaleca, byśmy jedli mniej i trochę taniej. To są ich »złote rady« i sposoby na pomoc. #PupilePiS zasiadają w spółkach skarbu państwa, a zwykli Polacy walczą z rekordowymi cenami” – taki wpis umieszczono 18 lipca na kontach PO.



Wpis odnosił się do publikacji w „Super Expressie” z 14 lipca. Czarnek wskazał, że przypisano mu słowa, których nigdy nie powiedział. – Na dodatek na okładce w konfrontacji ze słowami o drożyźnie, która jest prawie zabójcza – zaznaczył.





– Oni to powielali, mimo że wielokrotnie i od razu dementowałem tę obrzydliwą manipulację „Super Expressu” – wskazał minister.

– W krótkiej rozmowie nieautoryzowanej, nawet nie wywiadzie, bo nie wiedziałem, że to będzie użyte jako cytat, na pytanie dziennikarza, tzw. dziennikarza, bo to podłość, której dokonał, czy w związku z drogimi cenami na Zachodzie również nie będę unikał kafejek i restauracji we Włoszech chociażby, powiedziałem, że będę unikał, będę starał się sam gotować, pichcić, będę korzystał z zaproszeń znajomych, będę unikał hoteli. Natomiast bez przesady - można jeść w restauracjach mniej i taniej i tak będę robił” – powiedział minister.



– To był opis moich wakacji, a oni to przekręcili całkowicie i włożyli mi słowa, których nigdy nie powiedziałem, jakobym miał Polaków instruować, że mają jeść mniej, co jest bzdurą i totalnym kłamstwem – wskazał Czarnek.



– Platforma zrobiła to samo co „Super Express”, tylko troszeczkę bardziej miękko. Nie zgadzam się na tego typu rzeczy, nie zgadzam się na kłamstwo, manipulację w polityce. Możemy się nie zgadzać, możemy interpretować inaczej słowa, ale nie można ich przekręcać tak, żeby kogoś po prostu postawić w złym świetle i rzucać na niego błoto. Dlatego wezwałem Platformę Obywatelską do przeprosin (...) usunięcia wpisu i wpłaty 50 tys. na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, przyda się – poinformował.



Pytany, czy dostał odpowiedź, oświadczył, że nie. – Dlatego jestem przekonany, że trzeba będzie pójść z tym do sądu – dodał.