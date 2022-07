21 ofiar śmiertelnych wypadku autobusu. Spadł z mostu do rzeki

Autobus jadący w niedzielę autostradą do Nairobi spadł z mostu do rzeki, w wypadku zginęło co najmniej 21 osób, poinformowała policja. Akcja ratownicza została przerwana o zmroku i zostanie wznowiona w poniedziałek rano.

Autobus jadący z centrum miasta Meru autostradą do stolicy Nairobi „musiał mieć awarię hamulców, bo w momencie wypadku jechał z bardzo dużą prędkością” – powiedział starszy funkcjonariusz policji Rono Bunei.



Do wypadku doszło około 18.30 czasu lokalnego. Urzędnicy Czerwonego Krzyża powiedzieli, że akcja ratunkowa została zawieszona po zmroku. Kierownik grupy ratowniczej podejrzewa, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie.



Wypadek jest kolejnym z serii śmiertelnych wypadków w Kenii — i w całym regionie Afryki Wschodniej — gdzie drogi są często wąskie, a policja oskarża o wypadki kierowców przekraczających prędkość.



Na początku lipca 20 pasażerów zginęło w wypadku autobusu na autostradzie z Nairobi do nadmorskiego miasta Mombasa.

