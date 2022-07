Radna KO chciała walczyć z hejtem. Wrzeszczy do Kaczyńskiego „wypier***” [WIDEO]

– Chcę Polski empatycznej, bo potrzebna jest empatia w stosunku do każdego człowieka – apelowała w kampanii wyborczej Magdalena Kosakowska, radna KO. W swoim spocie podkreślała, że potrzebna jest „Polska bez hejtu, ponieważ trzeba przywrócić kulturę i szacunek w rozmowach”. Teraz, gdy do jej miasta przyjechał prezes PiS, krzyczała „wypier***” i „jeb** PiS”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę do Konina. Gdy dojeżdżał na miejsce, grupka osób puściła z megafonu wulgarną piosenkę...

Przed przyjazdem szefa PiS do Kórnika, Magdalena Kosakowska zorganizowała hejterski happening i internetowe wydarzenie o nazwie „Witamy kaczora w Kórniku”.



Tymczasem w ostatnich wyborach kobieta była kandydatką PO do Sejmu.



W internetowym spocie mówiła wówczas, że będzie walczyć o otwartą Polskę, która „jest domem dla każdego”. Użytkownicy sieci piszą już, że najwidoczniej miała na myśli wszystkich tych, którzy mają takie poglądy jak ona, bo tym o odmiennym spojrzeniu na ojczyznę Kosakowska kazała teraz „wypier****”.



„Pisowcy, przyjechaliście, zobaczyliście, a teraz zjeżdżajcie” – krzyczała radna po tym, jak podburzona przez nią grupka osób obrzuciła polityków partii rządzącej wulgarnymi hasłami. „Jeb** PiS” – wrzeszczała radna Koalicji Obywatelskiej.



Czytam, że organizatorką wczorajszej hejterskiej i kipiącej nienawiścią akcji w Kórniku była @MagdaKosakowska radna i kandydatka do sejmu i z list Koalicji Tuska.

