Wpadka na spotkaniu PO. „Zwieźli tych ludzi z sąsiedniego miasta” [WIDEO]

Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Turowa. – Przyszło bardzo dużo ludzi jak na taką niewielką miejscowość – zaznaczył europoseł, a potem zaczął zadawać zebranym pytania. Szybko okazało się, że bardzo wielu z nich przyjechało ze Szczecinka.

Bartosz Arłukowicz powiedział, że frekwencja go cieszy, ale problemem są ci mieszkańcy Turowa, którzy nie pojawili się na spotkaniu.



– Macie robotę do wykonania. Ja wam zostawiam zadanie domowe. Ja mam do pani pytanie. Jak ma na imię pani sąsiadka? – zapytał jedną z kobiet Arłukowicz.



– Halina – padło w odpowiedzi.



– A gdzie jest Halina? Pójdzie pani do Haliny i powie, że spotkanie było okej i że warto było? – dopytywał europoseł.



– Ale ja jestem ze Szczecinka – odpowiedziała kobieta.

Polityk PO powiedział więc, że idzie szukać dalej. – A jak ma na imię pani sąsiadka? – zwrócił się Arłukowicz do przypadkowej osoby siedzącej kilka metrów dalej.



– Ja też jestem ze Szczecinka – usłyszał parlamentarzysta. Okazało się, że to nie koniec. Gdy inny z mężczyzn poprosił o możliwość zadania pytania, powiedział: „Szczecinek to miasto, które ma około 40 tys. ludzi. Nie ma oddziału chirurgii dziecięcej”.



Nagrania z wizyty Arłukowicza obiegają już sieć. „Zwieźli tych ludzi z sąsiedniego miasta” – oceniają internauci i podkreślają, że zamiast spotykać się z wyborcami danych miast, działacze PO aktywizują na takie imprezy swoich działaczy i zwolenników z całego regionu.



„Ale samozaoranie. No przecież to jest od dawna wiadomo, że zaraz ci »mieszkańcy Turowa« wsiądą do busa i grzecznie pojadą na następne »spontaniczne« spotkanie” – dodają użytkownicy sieci.

