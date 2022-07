Wulgaryzmy i krzyki z udziałem dzieci. Wśród zadymiarzy były poseł Palikota

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę do Konina. Gdy dojeżdżał na miejsce, grupka osób puściła z megafonu wulgarną piosenkę atakującą partię rządzącą. Okazuje się, że nie byli to zwykli mieszkańcy. Mężczyzna trzymający megafon to były poseł lewicowej partii Ruch Palikota. Jak informowały media, w przeszłości dorabiał się dzięki handlarzom dopalaczy.

Agresywnie nastawieni dorośli krzyczeli wulgarne hasła i zachęcali do słownych ataków wobec polityków partii rządzącej.



Znów okazało się jednak, że nie byli to zwykli mieszkańcy. Mężczyzna stojący obok flagi Komitetu Obrony Demokracji i trzymający megafon to Jacek Kwiatkowski, polityk z Konina wybrany w 2011 roku do Sejmu z list Ruchu Palikota.



Kwiatkowski nie dał się zapamiętać jako poseł, który zmienił życie Polaków. Poprawił jednak standard własnego życia. W 2014 roku było o nim głośno, bo jak ujawnił „Super Express”, polityk wynajmował lokal handlarzom dopalaczy. „Gdy tylko dowiedziałem się, że oni tym handlują, od razu zgłosiłem sprawę na policji – tłumaczył się Kwiatkowski. Efekt? Żaden. Sprzedaż dopalaczy w Koninie (woj. wielkopolskie) w sklepie posła i tak kwitnie w najlepsze!” – relacjonowała w styczniu gazeta. Przypomnijmy, że co roku przez dopalacze ginie wiele młodych osób. Więcej na ten temat TUTAJ.



Innym razem Jacek Kwiatkowski zasłynął seksistowskimi żartami z Magdaleny Ogórek (dziś dziennikarki TVP, wówczas kandydatki SLD na prezydenta). Lewicowy polityk pisał, że kobieta „przyprawia go o ból członka”. Wpisy były tak żenujące, że nie będziemy ich szerzej i szczegółowiej opisywać.

W niedzielę w Koninie obok Kwiatkowskiego znajdowało się kilka osóbsprzyjającej Platformie Obywatelskiej.

Stojąca obok polityka starsza kobieta rozdawała zebranym Konstytucje, a gdy zobaczyła rządowe auto, rzuciła się na nie z pięściami. Po kilku ciosach w dach została powstrzymana przez funkcjonariuszy.



To nie pierwsza taka okazja, gdy środowiska związane z opozycją próbują zakłócić spotkanie prezesa PiS z mieszkańcami.



Podczas niedawnej wizyty szefa partii rządzącej w Inowrocławiu doszło do awantury z udziałem polityków związanych z Koalicją Obywatelską i lokalnym ugrupowaniem Ryszarda Brejzy.



W niedzielę spotkanie Jarosława Kaczyńskiego próbowała również zakłócić radna miejska z Kórnika i kandydatka PO do Sejmu w ostatnich wyborach – Magdalena Kosakowska.