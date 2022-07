Z kobietą na rękach wszedł pod jadące auto. Zginął na miejscu

Nie żyje 42-letni mężczyzna, który z kobietą na rękach wszedł prosto pod jadącego drogą seata. Prawdopodobnie chciał przenieść 54-latkę na swoją posesję. Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem w Miłkowie w woj. lubelskim.

Z ustaleń policjantów wnika, że po godzinie 22:30 w sobotę 39-latek kierując seatem na prostym odcinku drogi najechał na 42-latka niosącego na rękach 54-latkę. 42-latek wszedł bezpośrednio przed jadący pojazd.



Pomimo prowadzonej po wypadku reanimacji, 42-latek poniósł śmierć na miejscu, natomiast kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Oboje to mieszkańcy gminy Siemień.



Mieszkaniec powiatu lubartowskiego kierujący osobówką był trzeźwy. Zarówno od niego, jak i od 54-latki została pobrana krew do badań.

źródło: Policja

Policjanci z Parczewa pod nadzorem prokuratury będą prowadzić postepowanie, mające wyjaśnić szczegółowe okoliczności wypadku.