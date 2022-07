Totalna opozycja w akcji. Świrski: Niemieckie wzorce obalania państwa demokratycznego

W miastach, które odwiedza Jarosław Kaczyński, działacze polityczni związani z opozycją rozkręcają wulgarne i agresywne protesty. „Jak na niemiecką propagandę przystało mamy do czynienia ze sprawdzonymi wzorcami obalania państwa demokratycznego” – skomentował na Twitterze Maciej Świrski. Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia wymienił osiem działań, na których oparto obserwowaną akcję.

Podczas niedawnej wizyty szefa partii rządzącej w Inowrocławiu doszło do awantury z udziałem polityków związanych z Koalicją Obywatelską i lokalnym ugrupowaniem Ryszarda Brejzy.



Teraz spotkanie Jarosława Kaczyńskiego próbowała zakłócić radna miejska z Kórnika i kandydatka PO do Sejmu w ostatnich wyborach Magdalena Kosakowska.



Maciej Świrski napisał, że obserwuje realizację sprawdzonych wzorców obalania państwa demokratycznego.



W tym miejscu wymienił m.in. „rozbijanie spotkań wyborczych przeciwników, akcje spotwarzania oponentów i całych grup społecznych, odczłowieczanie i budowanie wizerunku wroga publicznego”.

Dalej prezes Reduty Dobrego Imienia wymienił: „Zaangażowanie wielkonakładowych mediów dających paliwo nienawiści dla zwolenników. Budowanie wspólnoty wokół nienawiści do wroga. Wykorzystanie emocji związanych z objawami kryzysu gospodarczego do budowania fałszywego obrazu jego przyczyn. Kult przywódcy z niejasną przeszłością i powiązaniami”.



Na koniec dodał: „publikowanie ekstremistycznego programu, w który nikt nie wierzy, bo przecież to niemożliwe, żeby ktoś chciał to realizować” oraz „bazowanie w większości na ludziach, którzy stracili na wprowadzeniu demokracji i jej nie rozumiejących”.



Na koniec zaznaczył, że na szczęście istnieje jeden element różniący zasadniczo Polskę od Niemiec w roku 1932. „Polacy instynktownie wyczuwają fałsz Tuska i gardzą niemiecką dyscypliną” – stwierdził.

