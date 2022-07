Formuła 1: Verstappen wygrał Grand Prix Francji

Lider cyklu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Francji, 12. rundę mistrzostw świata, i umocnił się na pozycji lidera. To siódmy triumf Holendra w tegorocznym sezonie.

Drugi był siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który w wyścigu GP F1 startował po raz 300. Trzecie miejsce wywalczył jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell.



Monakijczyk Charles Leclerc, wicelider klasyfikacji mistrzostw świata, który wywalczył siódme pole position, nie ukończył wyścigu; na 18. okrążeniu wypadł z toru i uszkodził bolid.



Verstappen zdecydowanie prowadzi w mistrzostwach świata, zgromadził już 233 pkt i o 63 pkt wyprzedza drugiego Leclerca.

