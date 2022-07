W poniedziałek powrót upałów. Wydano ostrzeżenia

Z początkiem kolejnego tygodnia od zachodu napłynie do Polski ciepłe powietrze i miejscami temperatura w ciągu dnia dojdzie do 34 stopni Celsjusza – powiedział PAP Szymon Ogórek z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazał Szymon Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, po jednodniowym i niewielkim spadku temperatur w niedzielę, w poniedziałek do Polski wracają upały.



– W całym kraju będzie słonecznie i bez opadów. Wzrost zachmurzenia przewidywany jest dopiero wieczorem na krańcach zachodnich i północno-zachodnich – powiedział.



Zobacz także -> Złapiemy oddech po fali upałów i burzach. Pogoda na niedzielę



Jak dodał, do Polski napłynie cieplejsze powietrze i ponownie, miejscami będzie upalnie.



– Najchłodniejszym miejscem będą Suwałki z temperaturą 24 stopni Celsjusza. W centrum kraju spodziewamy się 29 stopni, a na krańcach zachodnich do 34 stopni – zaznaczył Szymon Ogórek.



Zobacz także -> Wyborcy Tuska szczerze: PO dało nam też pokraść



We wschodniej połowie kraju wiał będzie słaby wiatr. W zachodniej może być okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

#IMGWlive 12:15



Dziś odpoczywamy od upałów. Chłodniej jest zwłaszcza w północnej połowie kraju, gdzie temperatura o 12:00 w Suwałkach wyniosła tylko 16,9°C. Po drugiej stronie Polski, w Opolu, zanotowano 24,2°C.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/IApT6VzfqP — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 24, 2022

#IMGWLive 9:20



Stany wody na rzekach w Polsce układały się głównie w strefie niskiej i średniej.



W miejscach wystąpienia intensywnych opadów zaznaczyły się większe wzrosty stanów wody.



Stan ostrzegawczy zanotowano na 1 stacji wodowskazowej.#IMGW pic.twitter.com/3V4dIpHULn — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 24, 2022