Gniezno. Zwolennik opozycji uczy dziecko wulgarnego hasła [WIDEO]

W niedzielę w Gnieźnie z mieszkańcami i działaczami PiS spotkał się prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Zwolennicy opozycji zorganizowali z kolei niewielki protest. W grupie demonstrantów był kilkuletni chłopiec, którego opiekunowie instruowali, jak zapisać antyrządowe przekleństwa.

„Facet z petem w ustach »uczy« dziecko jak ma napisać przekleństwo. Gwiazdki mu liczy, aby się zgadzały. Przerażajace!” – czytamy w opisie filmu, na którym widać to zdarzenie.



Gdy kilkulatek odwraca się, na jego banerze faktycznie można zobaczyć wulgarne hasło – rozpowszechniane przez opozycję od czasu Strajków Kobiet, gdy nagłośniła je liderka protestów proaborcyjnych Marta Lempart.



– My traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie do obrony naszych interesów zewnętrznych, do wzmacniania naszego bezpieczeństwa; a także realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasz naród czyniła wspólnotą – mówił w niedzielę w Gnieźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Podczas spotkania z mieszkańcami Gniezna Kaczyński podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która „przemyślała polską historię” i wyciągnęła z niej wnioski.



– My traktujemy nasz patriotyzm także jako obowiązek realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasze społeczeństwo, nasz naród, uspójniała, czyniła wspólnotą, ale taką wspólnotą, która dba o wszystkich: o ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji, dba o ludzi, którym z punktu widzenia materialnego jest naprawdę źle, dba o ludzi jakoś poszkodowanych przez los, także o ludzi starszych – wyjaśnił.

Facet z petem w ustach „uczy” dziecko jak ma napisać przekleństwo. Gwiazdki mu liczy, aby się zgadzały.



