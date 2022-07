Papież Franciszek: Chciałbym pojechać na Ukrainę

Tak, chciałabym się (tam) udać. Miejmy nadzieję, że będzie to możliwe – powiedział papież Franciszek, odpowiadając na pytanie, czy zamierza pojechać na Ukrainę.

Raport: Wojna na Ukrainie



Deklaracja Franciszka dotycząca wizyty na Ukrainie padła podczas jego rozmowy z dziennikarzami w trakcie lotu do Kanady.



Po raz kolejny Franciszek zapewnił też o swej bliskości z narodem ukraińskim.



Przed spotkaniem z towarzyszącymi mu dziennikarzami, Franciszek odmówił na pokładzie samolotu modlitwę „Anioł Pański”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI, PAP

Papież wyruszył w niedzielę w sześciodniową podróż do Kanady. To jego 37. zagraniczna pielgrzymka i 56. odwiedzany kraj. Samolot z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami światowych mediów odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino do Edmonton.Franciszek przybędzie do Kanady w niedzielę, niemal dokładnie 20 lat po ostatniej wizycie, jaką złożył w tym kraju św. Jan Paweł II. W lipcu 2002 roku był on w Toronto na Światowych Dniach Młodzieży.