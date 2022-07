„Jedyną siłą demokratyczną w Polsce jest dziś Zjednoczona Prawica”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w niedzielę mieszkańcami Gniezna. – Jedyną silną partią demokratyczną jest dziś PiS i (szerzej -red.) Zjednoczona Prawica – powiedział Jarosław Kaczyński. Ocenił, że jeżeli jego partia przegra wybory, w kraju „będą realizowane antypolskie plany”, bo Donald Tusk jest nadzieją „tych, którzy bardzo źle życzą Polsce”. – Musimy zorganizować wielki ruch społeczny dla ochrony wyborów – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński odniósł się także do prób opozycji nazywania się „obozem sił demokratycznych”. – To będzie sojusz partii antydemokratycznych – zauważył. – Nas (media) atakują za rzekome zamachy na wolność, a jego (Donalda Tuska) traktują jako nadzieję polskiej wolności. On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania pod but niemiecki – powiedział.



– Nie pogodziliśmy się z polityką wielkiego nadużycia, rozkradania kraju – mówił Kaczyński. – Mogliśmy przeprowadzić wiele programów społecznych – dodał. Jako przykłady wymienił zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, opiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi.



Dla Kaczyńskiego główne motywacje obozu rządzącego to „patriotyzm i empatia”. – Nam trudno jest przejść spokojnie obok biedy i ludzkiego nieszczęścia. Państwo jest w wielu przypadkach w stanie pomóc – zauważył prezes PiS. – Jeżeli będziemy dalej rządzić, to będziemy robić to dalej – obiecał.

Kaczyński: Patriotyzm jako zobowiązanie

źródło: TVP Info

Podczas spotkania z mieszkańcami Gniezna prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która „przemyślała polską historię” i wyciągnęła z niej wnioski.– My traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie nie tylko do obrony naszych interesów zewnętrznych, jako zobowiązanie do wzmacniania naszych sił zbrojnych, czyli naszego bezpieczeństwa, naszych sojuszy – mówił.– My traktujemy nasz patriotyzm także jako obowiązek realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasze społeczeństwo, nasz naród, uspójniała, czyniła wspólnotą, ale taką wspólnotą, która dba o wszystkich; o ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji, dba o ludzi, którym z punktu widzenia materialnego jest naprawdę źle, dba o ludzi jakoś poszkodowanych przez los, także o ludzi starszych – wyjaśnił.Przypomniał, że taka polityka była planem Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ugrupowanie dochodziło do władzy, choć jednocześnie była także „wielkim znakiem zapytania”, ponieważ przeciwnicy polityczni mówili, że takiej polityki nie da się prowadzić, a „pieniędzy nie ma i nie będzie”.