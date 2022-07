Kaczyński o pomyśle Scholza: Co wyszło z polityki Niemiec? Wojna na Ukrainie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył niedawno, że Berlin jest gotowy, aby stanąć na czele Unii Europejskiej, która musi się stać unią geopolityczną. – Ile razy Niemcy się biorą za europejskie sprawy, to za każdym razem z tego jest nieszczęście. Do kolejnego nieszczęścia nie dopuśćmy – powiedział w Gnieźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na spotkaniu z mieszkańcami Gniezna prezes PiS mówił, że „są plany zewnętrzne, których realizacja w dużej mierze zależy od sytuacji w Polsce”.



– To są te plany, które ostatnio kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił wprost: ma być jednocząca się, centralizowana w istocie Europa, dokładnie Unia Europejska, i to ma być pod przywództwem Niemiec – mówił Kaczyński.



Polityk zaznaczał, że Niemcy nie mają „żadnych przesłanek do tego, żeby Europie przewodzić”. – A przede wszystkim nie mają przesłanek moralnych – wskazywał.



Mówił też o sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Zapowiedział, że 1 września „na stół położymy pierwszy tom tych dokumentów odnoszących się do strat poniesionych przez Polskę i będziemy tę sprawę podnosili na arenie międzynarodowej”.

– wyliczał prezes PiS.I pytał: „Czy takie państwo, nawet jeżeli ma dużą gospodarkę, czy to wystarczy?". – Nie. Ile razy Niemcy się biorą za europejskie sprawy, to za każdym razem z tego jest nieszczęście. Do kolejnego nieszczęścia nie dopuśćmy – zakończył.