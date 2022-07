Wyborcy Tuska szczerze: PO dało nam też pokraść

Jak była Platforma Obywatelska, to może kradli, ale PO dało też nam pokraść – oświadczył jeden z sympatyków Donalda Tuska, który przekonywał, że „woli Tuska niż Jarosława Kaczyńskiego”.

W mediach społecznościowych krąży nagranie sondy ulicznej, gdzie mieszkańcy pytani byli o to, czy Donald Tusk może wygrać zbliżające się wybory parlamentarne.



Duża część pytanych nie interesowała się polityką, część uważa, że Tusk nie ma szans wrócić do władzy. Jednak znaleźli się i tacy, którzy chcieliby powrotu byłego premiera do władzy.



Jednak niektóre argumenty szokują. – Wolimy Tuska niż Kaczyńskiego. Jak było PO to może też kradli, tak jak PiS, ale PO też dało nam pokraść, a PiS nam nie da pokraść, bo sami kradną – oświadczył jeden z pytanych mieszkańców w sondzie ulicznej na kanale Co Mówią na YouTubie.



Jak odpowiadali inni mieszkańcy? „Nie wygra, nie ma szans”, „Tusk to nie powinien startować w wyborach, bo jest zdrajcą Polski”, „zawiodłem się na nim, inne rzeczy obiecywał, inne robi, znam go osobiście”. Jedna z pytanych wierzy jednak w możliwe zwycięstwo PO i Tuska. – Bo to porządny człowiek – argumentowała kobieta.

Sami posłuchajcie jakim językiem posługują się działacze PO! Czy to jest tolerancyjna Polska o której tyle mówią ? Pani Magdaleno, brzydkie słowa z waszych ust padają. pic.twitter.com/cWZ2B3uxxl — Edyta Kazikowska (@ekazikowska) July 23, 2022

Przypomnijmy, zwolennicy PO i Donalda Tuska – wśród nich radna miejska z Kórnika i kandydatka PO do Sejmu w ostatnich wyborach, Magdalena Kosakowska – zorganizowali w sobotę hejterski happening, który miał przeszkodzić w spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami.– Przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie – groził kilka tygodni temu lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk.