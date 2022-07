Rowerzystka wjechała w szlaban. PKP publikuje wideo ku przestrodze

Na przejeździe kolejowym w Dęblinie doszło kilka dni temu do niebezpiecznego zdarzenia. Dwóch kierowców i dwie rowerzystki zignorowali włączone sygnalizatory i opadające rogatki. Jedna z rowerzystek uderzyła głową w opuszczany szlaban i upadła. PKP Polskie Linie Kolejowe publikują nagranie z monitoringu i przypominają o obowiązujących przepisach.

Do tego zdarzenia doszło 15 lipca. Na nagraniu publikowanym przez PKP widać, że cztery osoby złamały prawo i wjechały na przejazd mimo włączonych sygnalizatorów ostrzegających przed zbliżającym się pociągiem.



Na tory wjechało dwóch kierowców i jedna kobieta na rowerze. Przez przejazd próbowała przejechać też inna rowerzystka, lecz uderzyła głową w opadający szlaban i upadła. Kobieta została zabrana do szpitala.



„Zapis z monitoringu został przekazany służbom w celu ustalenia i ukazania wszystkich, którzy popełnili wykroczenie” – informuje PKP i przypomina, że włączone czerwone światło na sygnalizatorze to informacja dla wszystkich użytkowników drogi, że do przejazdu zbliża się pociąg i nie wolno już przejeżdżać przez tory.