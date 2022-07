Pogarsza się sytuacja Niemców. Co piątej rodziny nie stać na urlop

Wg danych Eurostatu co piątej rodziny w Niemczech nie stać na wyjazd na wakacje. Sytuacja rodzin z większa liczbą dzieci pogarsza się systematycznie. Według polityka lewicy Dietmara Bartscha „zamiast ciągłego ograniczania płac, w obecnym kryzysie potrzebujemy mocnego zastrzyku z funduszu wynagrodzeń oraz terminowych wypłat podstawowych zasiłków na dzieci”.

Jeśli chodzi o samotnych rodziców to 40 proc. ma problem ze sfinansowaniem wakacji. Natomiast 18 proc. rodzin z jednym dzieckiem nie mogła skorzystać z urlopu. U rodzin z 3 i więcej dzieci procent ten wzrasta do prawie 30.



Fakt, że wielu samotnym rodzicom i rodzinom brakuje pieniędzy na najmniejszy wyjazd, świadczy o kondycji dzieci i rodziny w Niemczech. Należy się obawiać, że inflacja jeszcze bardziej zwiększy ten problem – komentuje polityk Lewicy, Dietmar Bartsch.



– Czy wakacje to czas letnich podróży? Dla milionów dzieci i rodzin to, niestety, tylko odległe marzenie – powiedział Bartsch w rozmowie z RND.



Dane pochodzą ze statystyk Wspólnoty Europejskiej dotyczących dochodów i warunków życia w roku 2020.