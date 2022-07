„Woronicza 17”. Kuźmiuk ostro o propozycji KE: Żadna solidarność, to propozycja dyktatu [WIDEO]

Komisja Europejska działa reaktywnie na to, co robią Niemcy – mówił w programie „Woronicza 17” europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, komentując propozycję KE dotyczącą ograniczenia w całej Unii Europejskiej zużycia gazu ziemnego o 15 proc. – Brakuje węgla, to wszyscy mogą korzystać z węgla. Brakuje Niemcom gazu, UE chce nakazywać krajom UE oszczędności i dzielenie się z nimi z Niemcami. To żadna solidarność, to propozycja dyktatu – zaznaczył polityk.

Komisja Europejska zaproponowała w środę, aby od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc.



Nowe rozporządzenie dałoby również komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego „stanu ostrzegawczego” i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich.



Mechanizm ten zostałby uruchomiony w przypadku „znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu” lub „wyjątkowo dużego zapotrzebowania na gaz”. Państwa, które mają więcej gazu, miałyby się też nim dzielić z krajami, którym go zabraknie. O odrzuceniu unijnego planu poinformowali już przedstawiciele rządów Hiszpanii i Portugalii.

O tym, czy Polska powinna wyrazić zgodę na taką politykę dyskutowano w programie „Woronicza 17”. Poseł Partii Republikańskiej (klub PiS) Arkadiusz Czartoryski ocenił, że „nawet byłby za tym, żeby podzielić się polskim gazem i z Niemcami i z innymi krajami”.





Czartoryski: Solidarność za solidarność

– Ale wtedy wszystkie inne obszary polityki UE też powinny być solidarne,. I niestety nasza opozycja wtóruje Niemcom w atakowaniu Polski – komentował parlamentarzysta.Jako przykład podał kopalnię węgla brunatnego w Turowie i przypomniał, że liderzy i politycy partii opozycyjnych – Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski – byli za tym, „żeby natychmiast zamknąć Turów”. –– dodał Czartoryski.Mówił też, że polityka Niemiec „wiązania gospodarczego z Rosją i wypychania USA” zbankrutowała. – I dzisiaj dobrze by było, gdyby Polsce przyznano rację. A co się dzieje? Dzisiaj przyjeżdża jakaś komisja i znowu atakuje Polskę na każdym polu. Pomimo tego, że przyjęliśmy kilka milionów uchodźców z Ukrainy, mimo tego, że to– zaznaczył.

Apelował też, by dzisiaj Niemcy zweryfikowali i powiedzieli, że popełnili błąd. – Niech teraz wesprą Polskę ws. KPO, niech wykażą solidarność w innych strefach, a nie tylko narzucają swoje rozwiązania. Działamy w warunkach wojny, prosimy o wsparcie i o przyznanie nam racji, że tutaj się Niemcy myliły. Jeśli skończy się brak solidarności w Europie, jeśli skończą się kary za Turów, to również Polska powinna się wykazać solidarnością, jeżeli chodzi o gaz – wskazał polityk.



Poseł Czartoryski mówił też o szokującej postawie niemieckiego rządu ws. elektrowni atomowych.





Oburzające słowa niemieckiej minister

– Niemcy mogą przynajmniej trzy elektrownie atomowe otworzyć natychmiast, ale jest znacznie gorzej. Kilkanaście dni temu z minister Anną Moskwą spotkała się minister klimatu rządu Niemiec i– powiedział poseł.Czartoryski zaznaczał: „Nie ma solidarności, nie ma gazu, nie ma węgla z Rosji, są różne kłopoty, jest wojna. A Niemcy nie tylko nie wykazują solidarności,Z kolei europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk zwracał uwagę, że w związku z problemami z węglem Niemcy zdecydowały się na zwiększenie wydobycia węgla brunatnego, „najbardziej brudnego węgla, jeśli chodzi o wytwarzania energii”.

Kuźmiuk o postawie Timmermansa

– I o dziwo na tą decyzję niemiecką pan komisarz Frans Timmermans mówił, że przejściowo to niech kraje UE wracają do węgla, jak Niemcy już podjęły taką decyzję.– komentował Kuźmiuk.W jego ocenie Komisja Europejska „działa reaktywnie na to, co robią Niemcy”. – Brakuje węgla, to wszyscy mogą korzystać z węgla. Brakuje Niemcom gazu, UE chce nakazywać krajom UE oszczędności i dzielenie się z nimi z Niemcami. To żadna solidarność, to propozycja dyktatu – ocenił.Mówiąc o propozycji kanclerza Niemiec Olafa Scholza dotyczącej „zasady solidarności energetycznej” w UE europoseł PiS mówił, że „zostały wybrane obszary wspólnotowe, w których jest zastrzeżona realizacja zasady jednomyślności i ona musi zostać, by UE miała sens”. –Mówił też, że „my o tę zasadę solidarności energetycznej biliśmy się, kiedy były negocjacje traktatu lizbońskiego”. –– wyliczał.– Zrobiono NS2 i Rosja zaatakowała Ukrainę. I o to im chodziło, jak można przesyłać gaz z pominięciem Ukrainy, to można ją zaatakować. Wyszło na nasze, tyle tylko, że Niemcy mówią, no pomyliliśmy się. Pomylić to się można wtedy, kiedy zamiast „u” napisze się „ó” – stwierdził Kuźmiuk.