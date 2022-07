Przywłaszczali sprzęt wojskowy armii. SB Ukrainy zatrzymała spekulantów

Blisko 5,5 tys. płyt pancernych do kamizelek kuloodpornych przejęła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w magazynie jednego z przedsiębiorców z obwodu czerkaskiego. Stal do ich produkcji trafiła do ogarniętego wojną kraju w ramach pomocy dla jednostek wojskowych. Jednak biznesmen zamiast przekazać płyty armii, postanowił je sprzedać.

Raport: Wojna na Ukrainie



Zaledwie dwa dni temu pisaliśmy o akcji SBU w czasie, której zatrzymano w Kijowie dwie osoby, które pod pretekstem pomocy humanitarnej dla Gwardii Narodowej sprowadziły z Polski płyty balistyczne i hełmy.



Oszuści wyłudzili certyfikat na import wyposażenia wojskowego, dzięki czemu uniknęli kontroli towaru, a przede wszystkim opłacenia zań cła. Wyposażenie o wartości 8 mln hrywien nie trafiło jednak do gwardzistów, lecz do prywatnych sklepów.

Zarobić na wojnie

Funkcjonariusze sprawdzają elementy umundurowania (fot. SBU)

Okazuje się, że SBU namierzyła kolejnych wojennych spekulantów. Pierwszy prowadził w obwodzie czerkaskim firmę, która dokonała przekrętu podobnie jak oszuści zatrzymani w Kijowie.. Wyposażenie warte było ok. 6 mln hrywien.Ono również nie trafiło do sił zbrojnych Ukrainy. Przedsiębiorca zamierzał bowiem sprzedać płyty. Kiedy tylko pojawiły się na wolnym rynku, do akcji wkroczyli agenci SBU i zatrzymali spekulanta. Płyty trafiły do wojska.W czerwcu śledczy przejęli także u innej osoby z obwodu czerkaskiego,. Na razie nie wiadomo, czy zostały one sprowadzone na Ukrainę, czy też pochodziły z zapasów armii.