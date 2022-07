Niezwykłe odkrycie dotyczące mózgu. „Wyzwanie na najbliższe lata” [WIDEO]

Zmiany w mózgu związane z wiekiem są nieodwracalne? – Obalono pewien dogmat, że mózg stracił zdolność regeneracji. Są komórki, które mogą się regenerować, odbudowywać, choć nadal nie wiemy, jak wspomagać te procesy – mówił w programie #wKontrze neurolog prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. – To, na co czeka neurologia to możliwość odtwarzania utraconych okolic mózgu. To będzie wyzwanie na najbliższe lata, mam nadzieję, że również możliwe do spełnienia – przyznał.

