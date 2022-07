Biskupi zwolnili duszpasterzy akademickich popierających „katolickie LGBT”

W dwóch duszpasterstwach akademickich, prowadzonych przez amerykańskich paulistów misjonarzy przy uniwersytetach stanowych w Ohio i Teksasie, miejscowi biskupi postanowili, że do końca lipca zmienią się duszpasterze i profil ich działalności. W obu wypadkach zakonnicy popierali m.in „katolickie wersje LGBTQ”.

Pierwsza sprawa dotyczy Centrum Newmana im. św. Tomasza Morusa przy uniwersytecie stanowym w mieście Columbus – stolicy stanu Ohio. Od 1956 r. prowadzili je członkowie amerykańskiego Misyjnego Zgromadzenia św. Pawła, posługującego studentom, wykładowcom i innym pracownikom wyższych uczelni.



Nowy biskup tego miasta Earl Fernandes podziękował paulistom za dotychczasową działalność. Na ich miejsce mianował nowego duszpasterza, ks. Adama Streitenbergera, kierującego dotychczas diecezjalnym programem ewangelizacji.



Decyzję tę ogłosił przełożony generalny zakonu, którego centrala znajduje się w Nowym Jorku. „Biskup Ferenandes poinformował nas, że nie chce już mieć nas (paulistów) na tej placówce. I że nasza działalność ma się tam zakończyć 31 lipca br. (...) Biskup zamierza wprowadzić duże zmiany dotyczące istoty tego posługiwania” – napisał generał amerykańskich paulistów.



Prowadzony przez nich ośrodek był powszechnie znany jako „przyjazny LGBTQ”. Podkreślały to zwłaszcza takie nie uznane przez Kościół stowarzyszenia jak „New Ways Ministry” („Nowe Sposoby Posługiwania”) i „Dignity Columbus”, których celem jest „wtopienie LGBTQ w struktury Kościoła”.

#wieszwiecej Polub nas

W Centrum Newmana ostatnio działało 4 zakonników, z których jeden – ks. Vinny McKiernan miał 91 lat. Ich przełożony, ks. Ed Nowak boleje nad tą „nieprzekonsultowaną decyzją biskupa”, ale z drugiej strony tamtejsze „Wiadomości Diecezjalne” wspominają o „(nowych) możliwościach duszpasterskich w środowisku, z którym ma związek ok. 60 tys. studentów i pracowników”.



Z kolei biskup Joe Vasques z diecezji Austin w Teksasie ogłosił, że – podobnie jak w Ohio – „w lipcu br. księża diecezjalni przejmą – w miejsce dotychczas działających tam paulistów – duszpasterstwo akademickie przy miejscowym uniwersytecie”.



W okolicznościowym liście wyjaśnił, że „po długiej modlitwie i głębokim rozeznaniu postanowił, że prowadzenie tego duszpasterstwa powierzę księżom diecezjalnym”. Wyraził przekonanie, że „przyniesie to większy pożytek diecezji i jej obecności na kampusie uniwersytetu w Teksasie”.



Misyjne Zgromadzenie św. Pawła to amerykańskie zgromadzenie zakonne. Zgodnie ze swoim charyzmatem działa apostolsko m.in. na uczelniach amerykańskich. Spośród 19 ich placówek tylko jedna istnieje za granicą – w Rzymie.