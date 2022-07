Ukraińskie wojsko uszkodziło ważną linię kolejową

Ukraińskie siły zbrojne uszkodziły w nocy linię kolejową w rejonie Melitopola w obwodzie zaporoskim, która była wykorzystywana przez Rosjan. Linia znajduje się na ważnym szlaku tranzytu uzbrojenia dla rosyjskich okupantów, którzy zajęli część tego obwodu, w tym Melitopol.

Raport: Wojna na Ukrainie



Do zdarzenia doszło we wsi Nowobohdaniwka, o czym poinformował na Telegramie burmistrz Melitopola Iwan Fiodorow.



W nocy w tym rejonie doszło do szeregu eksplozji. Tory zostały uszkodzone na wysokości stacji kolejowej. To tędy Rosjanie przewozili sprzęt wojskowy do Wasylówki i Tokmaku.



Na zdjęciach opublikowanych przez burmistrza widać, że jeden z torów jest nieprzejezdny.