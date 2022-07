Nie żyje Polak walczący na Ukrainie. Był zawodnikiem MMA

Tomasz Walentek, który walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy, zginął kilka dni temu w Donbasie. Informację o jego śmierci potwierdziła organizacja MMA Polska.

O śmierci polskiego ochotnika w wojnie na Ukrainie poinformowały kilka dni temu media, jednak do tej pory informacji nie potwierdził polski rząd.



Z informacji przekazywanych przez dziennikarzy wynika, że Polak poniósł śmierć w Donbasie wskutek ostrzału artyleryjskiego na początku tego tygodnia. Jego ciało prawdopodobnie nie zostało jeszcze sprowadzone do Polski.



O śmierci polskiego ochotnika na Ukrainie poinformowała też organizacja MMA Polska, która przekazała w sobotę, że zginął Tomasz Walentek. Był związany ze sztukami walki.



„Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ. Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach. Spoczywaj w pokoju” – napisała organizacja na Twitterze.



Jak podawały brytyjskie media, po stronie Ukrainy przeciwko Rosji walczy ponad 20 tys. cudzoziemców. Ochotnicy zgłosili się do Sił Zbrojnych Ukrainy z ponad 50 krajów.

