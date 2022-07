Dlaczego porwali i torturowali 14-latkę? Szokujące ustalenia

Pod sklepem w Poznaniu w piątek porwana została nastoletnia dziewczynka. Dwie godziny później została uwolniona przez policjantów, a sprawcy – dorosła kobieta i czworo nastolatków – zostali zatrzymani. Pojawiają się nieoficjalne informacje o motywach porywaczy. 14-latka miała spalić grzałkę w e-papierosie i nie oddać za nią pieniędzy – podaje Radio Poznań.

Do tego zdarzenia doszło w piątek około godziny 15:30 przed jednym ze sklepów w Poznaniu. Matka 14-letniej dziewczynki zgłosiła się na policję alarmując, że jej córka została porwana.



Jak informował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, dwie godziny później funkcjonariusze znaleźli porywaczy i ofiarę kilkanaście kilometrów pod Poznaniem, nieopodal wsi Złotniki.





Porwanie dziewczynki w Poznaniu

źródło: portal tvp.info, radio poznań

Dziewczynka została uwolniona i trafiła do szpitala. Przeżyła horror; jak opisywał Borowiak, była maltretowana: miała częściowo ogolone włosy na głowie, zgolone brwi, była przypalana papierosem, rozbierana, zmuszana do innej czynności seksualnej.. Wszyscy są mieszkańcami Poznania, to jedna dorosła kobieta i czworo nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Dorosła kobieta to matka 13-latki, która uczestniczyła w porwaniu. 13-latka znała się z ofiarą.O motywach porwania śledczy nie chcą informować.„14-latka miała spalić grzałkę w e-papierosie dziewczyny jednego z porywaczy. Nastolatka obciążyła ją kosztami i zażądała zwrotu pieniędzy, a 14-latka ich nie oddała, dlatego została wczoraj zaatakowana. Taką wersję wydarzeń przedstawiła w korespondencji sms-owej ze znajomym” – podała rozgłośnia.