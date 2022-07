Złapiemy oddech po fali upałów i burzach. Pogoda na niedzielę

W niedzielę będzie można odetchnąć po fali upałów i burzach. Jak powiedział Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, będzie to krótka przerwa, bo już w poniedziałek na zachód Polski wrócą temperatury dochodzące do 34 stopni Celsjusza.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w niedzielę Polska będzie znajdowała się w strefie frontu atmosferycznego, związanym z niżem z północno-wschodniej Europy. Od zachodu zacznie się rozbudowywać się klin wyżowy znad zachodniej Europy, który do końca dnia obejmie niemal całą Polskę.



„Po upałach ostatnich dni w niedzielę będziemy mieli niewielkie ochłodzenie. Na wschodzie i północnym wschodzie Polski możliwe będą zanikające, przelotne opady deszczu i słabe burze. Tam też może jeszcze wiać porywisty wiatr. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 stopni na północy do 28 stopni na południu kraju” - powiedział Michał Folwarski.



W nocy bardzo spokojnie, pogodnie i bez opadów w całym kraju. Tylko na północy mogą się pojawić nad ranem krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni.

Jak przewidują prognozy IMGW-PIB, w poniedziałek na zachodzie Polski termometry mogą pokazać do 34 stopni Celsjusza, a na południu w okolicach 29-30 stopni.