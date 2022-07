Antyterroryści w sklepie w centrum Warszawy. Sprawnie obezwładnili nożownika

Dyżurny otrzymał niepokojące zgłoszenie dot. mężczyzny, który uzbrojony w nóż zamknął się w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Agresora obezwładniono - poinformowała w sobotę wieczorem warszawska Policja.

W sobotę wieczorem Komenda Stołeczna Policji (KSP) poinformowała na Twitterze o incydencie z udziałem mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z warszawskich sklepów. Napastnik posiadał nóż. Na miejsce udali się funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Liczyła się każda sekunda. Szybko przystąpiono do dynamicznych działań. Zakończyły się one obezwładnieniem agresora, który posiadał przy sobie nóż. Trafił on do policyjnego aresztu. Pokrzywdzonej udzielono pomocy.