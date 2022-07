Kaczyński: porty wąskim gardłem importu węgla. Przypomniał, kto sprzedał spółki przeładunkowe

Rząd poprzez spółki skarbu państwa zakupił dotychczas co najmniej 6,5 miliona ton węgla – mówił podczas spotkania z mieszkańcami Kórnika prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że zakupy surowca będą kontynuowane pomimo trudności. Dodał, że wąskim gardłem, które utrudnia operację, są możliwości przeładunkowe polskich portów. W ocenie byłego premiera byłyby one większe, ale „ogromna część nabrzeży tych portów została sprzedana”. – Kto jest sprzedał? Myśmy je sprzedali? Nie, sprzedała je Platforma Obywatelska – wskazywał.

Lider Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że „nikt nie będzie siedział w zimnym mieszkaniu dlatego, że nie ma węgla”. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zakup węgla wbrew pozorom nie jest prostą sprawą, ale - zapewnił - spółki działają i węgiel jest kupowany w dużych ilościach.



– Nie chcę operować danymi sprzed dni, bo to się w każdym dniu zmienia, ale to co najmniej było, w momencie kiedy wybuchły te dyskusje, 6,5 mln ton. W tej chwili tych zamówień, w różnych miejscach na świecie, jest tyle, że tego węgla wystarczy – zapewniał.



Jak zauważył szef PiS, łatwiej byłoby kierować importem, gdyby nie prywatyzacja. Obecnie „wąskim gardłem” przy zakupie węgla są porty. – Ich moc przeładunkowa jest duża i ciągle rośnie, ale ogromna część nabrzeży tych portów została sprzedana. Kto jest sprzedał? Myśmy je sprzedali? Nie! Sprzedała je Platforma Obywatelska – wskazywał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR, portal tvp.info

To właśnie spółki prowadzące terminale przeładunkowe zajmują się działalnością przeładunkową. One zawierają z zarządami portów wieloletnie umowy – na 20 – 30 lat na dzierżawę danego, a następnie zatrudniają ludzi, zaopatrują się w maszyny i zawierają kontrakty na przeładunek. Te spółki przeładunkowe są w większości prywatne – m.in. na samym początku rządów– w 2008 r. belgijska firma Sea-Invest nabyła większościowy pakiet udziałów w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Składowym Port Północny w Gdańsku, zajmującym się m. in. załadunkami polskiego węgla, ekspediowanego statkami do odbiorców zagranicznych.Z kolei zarządy portów to spółki w niemal 100 proc. stanowiące własność Skarbu Państwa (znikome udziały mają w nich samorządy). Pełną kontrolę państwa nad nimi przywróciła ustawa z początku kadencji, tzw. „lex Horała”. Te spółki zarządzają dostępem do portów.