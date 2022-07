Spór o małpią ospę. WHO ogłosiła stan zagrożenia

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w sobotę, że wśród ekspertów trwa spór dotyczący małpiej ospy. WHO wprowadziła jednak globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, od poniedziałku w Amsterdamie i Hadze rozpoczną się szczepienia pierwszej grupy osób.

Dyrektor generalny WHO powiedział, że był rozjemcą w sporze dotyczącym tego, czy epidemię małpiej ospy należy uznać za globalny stan zagrożenia. Dziewięciu członków komisji ekspertów było przeciwnych ogłoszeniu zagrożenia na skalę światową, a sześciu było za.



– Chociaż ogłaszamy stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, to na razie jest to epidemia, której główne ognisko dotyczy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, zwłaszcza tych, którzy mają wielu partnerów seksualnych – stwierdził szef WHO.





Szczepienia w Holandii

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń wirusem małpiej ospy od poniedziałku w Amsterdamie i Hadze rozpoczną się szczepienia pierwszej grupy osób – podał w sobotę portal NOS. W Holandii odnotowano już 712 przypadków tej choroby.Na razie szczepienia odbędą się w miejskich przychodniach GGD w Amsterdamie oraz Hadze, jednak planowane jest poszerzenie kampanii o inne miasta – poinformował minister zdrowia Ernst Kuipers w oświadczeniu przekazanym członkom izby niższej parlamentu.Dawkę preparatu przyjmą w pierwszej kolejności mężczyźni mający liczne kontakty seksualne z osobami tej samej płci, albowiem wirus rozprzestrzenia się w Holandii głównie w tej grupie.Według holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) objawy małpiej ospy są podobne jak w przypadku zwykłej ospy, jednak przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy. Jak podaje RIVM, choroba zaczyna się od gorączki, bólu głowy, bólów mięśni, obrzęku węzłów chłonnych, dreszczy i zmęczenia. Po jednym do trzech dni na skórze pojawiają się plamy, po kilku dniach wysypka, a następnie pęcherze.Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ostatnim czasie na całym świecie zanotowano 15 tys. przypadków małpiej ospy.