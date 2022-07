Załamanie pogody. Nad Polską przechodzą burze

Ostrzeżenia przed burzami z gradem drugiego stopnia dla całej południowo-wschodniej Polski wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dla powiatu warszawskiego zachodniego IMGW wydało następujący komunikat: „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad, miejscami duży”.



„Aktywne komórki burzowe z silnymi opadami deszczu, a możliwe, że także gradu przemieszczają się na północ i północny wschód obszaru. Natężenie opadów deszczu towarzyszących burzom to około 10-15 mm/10 min. Porywy wiatru miejscami mogą przekraczać 90-95 km/h. W najbliższym czasie liczba i aktywność burz stopniowo będzie narastała” – dodano.



Takie lub podobne komunikaty IMGW wystosowały dla niemal wszystkich powiatów w południowo-wschodniej Polski.

17:25 #IMGWlive



Do tej pory w burzach najwięcej spadło w Małopolsce - na stacji Spytkowice Górne 40 mm. Opad powyżej 20 mm został zanotowany też w woj. łódzkim.

Zostały przedłużone ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie kraju do g. 19:00.https://t.co/wZxb1S2dou pic.twitter.com/IQJ0jhKiYs — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 23, 2022

Z kolei dla części powiatów w północno-wschodniej Polsce IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.Dla powiatu białostockiego prognozowane są burze, „którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h”. Miejscami może pojawić się grad.

W Zakopanem walą pioruny gdzie popadnie. Wyciag krzesełkowy na Butorowy z piorunem w tle. Fot Bartłomiej Jurecki #Tatry #Zakopane #Burze #Pogoda pic.twitter.com/9uZ7CrDPqB — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) July 23, 2022