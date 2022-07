Jarosław Kaczyński: Popierający PO są ofiarą manipulacji [WIDEO]

Ograniczyliśmy nadużycia i ci ludzie rzeczywiście nas bardzo nie lubią. Druga sprawa to jest ta wielka manipulacja. Ci ludzie są ofiarą manipulacji, przewagi medialnej drugiej strony – powiedział Jarosław Kaczyński w Kórniku (Wielkopolskie).

W sobotę podczas spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Kórniku prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o powodach, dla których Platforma Obywatelska ma ciągle „znaczące poparcie społeczne”.



– Mamy, można powiedzieć, dwie przyczyny – zaczął. Jako pierwszy powód wskazał politykę PiS, która miała ograniczyć „nadużycia”.



– W Polsce przez dziesięciolecia mieliśmy do czynienia z polityką tolerowania, a wręcz wspierania przez władzę nadużycia, nadużycia na wielką skalę. To miało wręcz swoją ideologię, nie chcę tutaj upraszczać, że „pierwszy milion trzeba ukraść” – powiedział. Jego zdaniem „pewna grupa społeczna, dość szeroka, z tego korzystała”. – Myśmy to rzeczywiście ograniczyli. Nie ucięliśmy całkowicie, no to by był ideał, ale ograniczyli – wskazał. W konsekwencji „ci ludzie rzeczywiście nas bardzo, ale to bardzo nie lubią. I jakiś powód ku temu rzeczywiście mają”. – Tylko że oni nie mogą rządzić Polską – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Prezes PiS wskazał także na drugą przyczynę popularności Platformy Obywatelskiej.

„Wielka manipulacja”

źródło: pap

– Druga sprawa to jest ta wielka manipulacja – przekazał. – Otóż ci ludzie są ofiarą manipulacji. Ofiarą przewagi medialnej drugiej strony. Jeżeli ktoś otwiera TVN i tylko to ogląda, (...) no to może rzeczywiście dojść do wniosku, że my jesteśmy straszni, w Polsce dzieją się straszne rzeczy – podkreślił.Prezes PiS zwrócił uwagę, że osoba tego typu „zupełnie nie pamięta, że (...) kiedy chodzi o te bardzo często podnoszone kwestie demokracji, to przecież nie za naszych czasów ktoś, kto prowadził portal (...) przeciwko Komorowskiemu, nagle o 6 rano miał wizytę ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – red.) i następnie ta strona internetowa została zlikwidowana”.– To nie za naszych czasów ludzi trzymano latami bez wyroku w więzieniach, w ramach pewnych operacji socjotechnicznych „wojna z kibicami”. Oczywiście, jeżeli jakiś kibic dopuszcza się przestępstwa, to w żadnym wypadku nie ma powodu, aby go chronić, ale tutaj żadnych przestępstw im nie udowodniono – podkreślił. – A te zarzucane były, uczciwie mówiąc, nie bardzo poważne. A mimo wszystko rekordzista chyba siedział dobrze przeszło 3 lata w więzieniu, podkreślam: bez wyroku – dodał. – Czy to za naszych czasów, z naszej inspiracji, za napisanie magisterium, no, które pisało przykrą, ale prawdę, o Lechu Wałęsie, wysyłano kontrole na najstarszy polski uniwersytet? I zrobiono z tego w ogóle wielką awanturę? W Sejmie, tak jakby to był PRL – kontynuował prezes PiS.W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, „jeżeli ktoś jest w Polsce wrogiem demokracji – i teraz już wprost to zapowiada, że żadnej demokracji, żadnej praworządności nie będzie – no to są nasi przeciwnicy”. – Dziś stawką tych wyborów, które będą za kilkanaście miesięcy, będzie pytanie, czy w Polsce ma być demokracja, ma być praworządność – zaznaczył.