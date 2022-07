SBU ujęło hakera, który wykradł dane ukraińskich kolei i sieci przesyłowej energii

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała hakera, który włamał się m.in. do wielu ukraińskich i zagranicznych firm oraz banków, Mężczyzna miał udostępniać wykradzione dane na specjalnych platformach internetowych zarządzanych przez rosyjskie służby specjalne.

„Haker specjalizował się w kradzieży zastrzeżonych z systemów internetowych krajowych i zagranicznych firm oraz banków. Aby uzyskać dostęp do sieci komputerowych, stworzył specjalistyczne złośliwe oprogramowanie. Następnie rozpowszechnił go za pośrednictwem poczty elektronicznej tych firm” – poinformowała SBU.



Wykradzione dane mężczyzna wysyłał na specjalne platformy internetowe, „które były administrowane z terytorium Federacji Rosyjskiej przez przedstawicieli rosyjskich służb specjalnych”. Wiadomo, że haker włamał się m.in. do Ukrzaliznyci (państwowego przedsiębiorstwa kolejowego) i Ukrenergii (operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej na Ukrainie). To ważne strategicznie firmy.

Podczas przeszukania mieszkania hakera w Kijowie, śledczy zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe.



Według SBU, od początku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, udało się udaremnić ponad 1,2 tys. cyberataków na systemy informatyczne organów rządowych i infrastrukturę krytyczną Ukrainy.