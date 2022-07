Agata Kornhauser-Duda na Szczycie Pierwszych Dam i Gentlemanów: Jestem dumna z Polaków [WIDEO]

Jestem dumna z tego, że Polacy zjednoczyli się i udzielili tak ogromnego wsparcia Ukraińcom, szczególnie tym, którzy trafili do Polski - powiedziała w sobotę Agata Kornhauser-Duda podczas zorganizowanego w Kijowie Drugiego Szczytu Pierwszych Dam i Gentlemanów. Natomiast prezydent Andrzej Duda zapewnił, że robi wszystko, by pomóc Ukrainie.

Polska pierwsza dama, łącząc się z Kijowem z Krakowa, powiedziała, że „przede wszystkim chce podziękować Ołenie Zełenskiej za zaproszenie na ten Szczyt”. – Myślą i sercem jesteśmy z narodem ukraińskim, wyrażamy z Wami solidarność – powiedziała.



– Mężczyźni i kobiety w Polsce chcą jak najlepiej pomagać Ukrainie, zbierają pieniądze i żywność, która przekazywana jest później Ukrainie. Ludzie robią to samodzielnie, oddolnie – dodała.





Prezydent Duda: Zawsze wspieram Ukrainę

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Robię wszystko, by pomóc Ukrainie. Wszędzie gdzie jadę, zawsze wspieram Ukrainę i jej kandydaturę do członkostwa w Unii Europejskiej – powiedział z kolei prezydent Andrzej Duda.– Chciałem podziękować mojej żonie i innym pierwszym damom za dar serca i pomoc udzielaną osobom, które musiały wyjechać z Ukrainy – dodał polski prezydent, łącząc się z Kijowem z Krakowa.– Szczególną rolę odgrywa prezydent Wołodymyr Zełenski, który stoi na czele obrony swojej ojczyzny i który nie opuścił jej, by wspierać tych, którzy stawiają czoła rosyjskiej agresji – zaznaczył Duda.Prezydent mówił też o organizacji wsparcia militarnego dla Ukrainy przez państwa NATO.