Niemieckie służby biorą pod lupę ekstremistycznych obrońców klimatu

W Niemczech politycy opozycyjnej chadecji zaapelowali o zamrożenie darowizn i zbadanie działalności grupy Last Generation, która zasłynęła radykalnymi akcjami w obronie klimatu. Urząd Ochrony Konstytucji dostrzega rosnący wpływ lewicowych ekstremistów na ruch klimatyczny w RFN – informuje w sobotę portal dziennika „Welt”.

Radykalne grupy zapowiadają wzmożenie działań jesienią. Grupa obrońców klimatu Last Generation od miesięcy irytuje kierowców blokadami dróg, a działania aktywistów „stają się coraz bardziej radykalne”. Aktywiści przyklejają się do betonu, aby utrudnić policji ich usunięcie. Publikują filmy w internecie, gdzie zapraszają na spotkania i wspieranie grupy darowiznami. „Grupa zorganizowała w tym roku setki blokad ulicznych, które mogły zostać zlikwidowane jedynie przez zmasowane działania policji” – dodaje „Welt”.



Jak wynika z badań „Welt am Sonntag”, grupa pośrednio skorzystała z dotacji ministerstwa gospodarki RFN w wysokości 156,4 tys. euro dzięki programowi, który miał promować innowacje cyfrowe. Rzecznik ministerstwa wyjaśnił w piątek wieczorem, że do „fundatora lub sponsora projektu” nie należy „sprawdzanie potencjalnych klientów finansowanej inwestycji ani nakładanie ograniczeń”.



Szef MSW Bawarii (CSU) Joachim Herrmann wzywa rząd federalny do ponownego rozważenia finansowania platform „wspierających finansowanie działań przestępczych Last Generation”.

#wieszwiecej Polub nas

Upały przyspieszyły żniwa [WIDEO] Miały być opóźnione, a są wcześniej – upały przyspieszyły żniwa. Pogoda sprzyja, jest szansa, że zbiory szybko uda się zakończyć. Jako pierwsza... zobacz więcej

Z kolei szef berlińskiej CDU Kai Wegner również domaga się ujawnienia sytuacji finansowej grupy. „Oczekuję przejrzystości w kwestii darowizn i darczyńców. Darowizny powinny być natychmiast zamrażane, aby nie można było dzięki nim popełnić dalszych przestępstw” – podkreślił Wegner. Jak wynika z oświadczenia aktywistów, dzięki darowiznom udało im się zebrać już ponad 118 tys. euro.

Last Generation współpracuje z lewicową ekstremistyczną Red Aid. Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konstytucji, Red Aid opiekuje się skazanymi przestępcami, aby „mocniej związać ich z »ruchem«”, a także podejmuje próby „dyskredytowania demokracji i rządów prawa”.





Aktywiści coraz bardziej radykalni

źródło: pap

„Ostatnio akty obywatelskiego nieposłuszeństwa stają się coraz bardziej radykalne. W Berlinie aktywiści nie tylko przyklejali się do ulic, ale i betonowali sobie ręce” – informuje „Welt”. Jak podaje policja, grupy „obrońców klimatu” zablokowały już w tym roku ponad 300 dróg – najwięcej w Berlinie (149 blokad), Hesji (34), Badenii-Wirtembergii (17), Bawarii (8). W samym Berlinie w związku z blokadami aresztowano 310 osób oraz wszczęto 67 postępowań karnych.W zeszłym tygodniu Last Generation ogłosiła, że na jesień planuje zaostrzenie działań i „wyprowadzanie społeczeństwa na ulicę”. Niemieckie MSW potwierdza, że bardzo poważnie traktuje te zapowiedzi.Sekretarz generalny CDU Mario Czaja wzywa do znacznie surowszego traktowania takich zachowań ze strony organów bezpieczeństwa. „Podobnie jak chuligani, także osoby blokujące powinny być zatrzymywane w areszcie prewencyjnym” – uważa polityk.Urząd Ochrony Konstytucji przyznaje, że obserwuje rosnące zainteresowanie środowisk ekstremistycznych ruchami klimatycznymi. „Lewicowi ekstremiści z różnych środowisk próbują wpływać na demokratyczne dyskursy, uzupełniać je o własne stanowiska ideologiczne, radykalizować protesty społeczne i delegitymizować państwo i jego instytucje” – podkreślił rzecznik Urzędu.