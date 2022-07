Pocięli ofiarę maczetami i nożem, a potem potrącili samochodem

Trzej młodzi Szwedzi, którzy przed miesiącem usiłowali zabić swojego rodaka w Röbäck i uciekli z kraju, zostali zatrzymani w Hiszpanii. Atak, który prawdopodobnie miał związek z porachunkami był bardzo brutalny. Napastnicy zadali ofierze wiele ciosów maczetami i nożem, a potem staranowali go samochodem.

Do napaści na 25-letniego mężczyznę doszło 15 czerwca w niewielkim szwedzkim miasteczku Röbäck. Sprawcy przyjechali na miejsce samochodem. Według szwedzkiej policji zaatakowali ofiarę maczetami i nożem. Zadali 25-latkowi wiele ciosów, w tym w głowę.



To nie był jednak koniec kaźni mężczyzny. Napastnicy próbowali go jeszcze przejechać autem, ale skończyło się „tylko” na potrąceniu. Potem uciekli. Mężczyzna trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Według szwedzkiego portalu svt.se świadek zdarzenia, który widział ofiarę, był w szoku, że ranny pomimo tak poważnych obrażeń był przytomny.

Rajd z północy na południe Europy

Niedługo po zajściu, szwedzka policja ustaliła tożsamość prawdopodobnych sprawców. To dwaj mężczyźni w wieku 21 lat i jeden mający 27 lat.Za całą trójką wydano listy gończe. A już dwa tygodnie po ataku, policjanci ze Szwecji poinformowali kolegów z Hiszpanii, że zbiegowie mogą być na ich terenie.Śledczy ustalili ponadto, że uciekinierzy poruszali się samochodem z wypożyczalni, który widziano na południu Francji.Niedoszłych zabójców namierzyli funkcjonariusze Policji Krajowej (Policia Nacional). Z ich ustaleń wynikało, że dotarli w okolice Malagi. Na początku lipca zatrzymano pierwszego z poszukiwanych. – „Zostali aresztowani, gdy opuszczali miejsce zakwaterowania” – poinformowała Policja Krajowa.