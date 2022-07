Złoty Order Olimpijski dla prezydenta Andrzeja Dudy [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany Złotym Orderem Olimpijskim. Podczas uroczystości w Krakowie odznaczenie wręczył przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Dziękując za wyróżnienie prezydent Andrzej Duda powiedział, że dla ruchu olimpijskiego i dla samych olimpijczyków bardzo ważne jest wsparcie państwowe.

– Cieszy mnie każda okazja spotkania z rodziną olimpijską – powiedział prezydent, który uczestniczył w uroczystości otwarcia Klubu Olimpijskiego w Krakowie. Jak dodał, dużą satysfakcją jest dla niego fakt, że to właśnie jego rodzinne miasto jest siedzibą Klubu.



Jak przypomniał, to właśnie w krakowskim Hotelu Francuskim odbyło się w 1919 roku historyczne posiedzenie działaczy sportowych, podczas którego powołano krajową organizację olimpijską.

Prezydent RP, nawiązując do historycznego spotkania, zauważył, że było one skromne, podobnie jak skromne, w porównaniu w dniem dzisiejszym, były wówczas same igrzyska. Niewielka salka konferencyjna w Hotelu Francuskim, która nie może nawet pomieścić wszystkich gości sobotniej uroczystości, zapoczątkowała wspaniałą historię, naznaczoną wielkimi sukcesami polskich olimpijczyków.Komitet Olimpijski powstał w celu zorganizowania przygotowań polskich sportowców do igrzysk olimpijskich 1920. Sytuacja polityczne, a zwłaszcza wojna polsko-sowiecka, sprawiły jednak, że debiut polskiej reprezentacji nastąpił dopiero w 1924 roku.