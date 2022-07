Sekretarz Generalny ONZ odniósł się do ataku na Odessę

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres potępił rosyjski atak rakietowy na Odessę. Zdaniem rzecznika MSZ Ukrainy Władimir Putin łamiąc wczoraj zawarte porozumienie o nieatakowaniu portów na Morzu Czarnym „splunął w twarz” szefowi ONZ i prezydentowi Turcji.

Rzecznik prasowy ONZ Farhan Haq podkreślił, że wszystkie strony wczorajszego porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża są zdecydowane respektować podpisane ustalenia.





„To zboże musi dotrzeć na światowe rynki”

Atak na Odessę

źródło: IAR

„To zboże musi dotrzeć na światowe rynki, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu i ulżyć cierpieniom milionów ludzi. Należy zadbać o to by Rosja, Ukraina i Turcja respektowały porozumienie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu ONZ.„Rosja potrzebowała mniej niż 24 godzin, by poprzez atak rakietowy na terytorium portu Odessy poddać” – stwierdził rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko we wpisie na Facebooku.Nikołenko ocenił, że rosyjska rakieta to „splunięcie Władimira Putina w twarz” sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi i prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, którzy – jak dodał – dołożyli wielkich starań na rzecz tego porozumienia.Dziś rano Rosjanie ostrzelali port w Odessie rakietami, wywołując pożar. Odessa to jeden z portów, z których ma być prowadzony eksport ukraińskiego zboża. Wczoraj w Turcji Rosja zobowiązała się do odblokowania transportu ukraińskiej pszenicy przez Morze Czarne.