Ambasador USA o ataku na Odessę. „Kreml nadal używa żywności jako broni”

Amerykańska ambasador w Kijowie Bridget Brink oświadczyła, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za „odrażający” atak na port w Odessie.

„Kreml nadal używa żywności jako broni. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności” – napisała na Twitterze ambasador Bridget Brink.



Odessa to jeden z portów, z których ma być prowadzony eksport ukraińskiego zboża. Wczoraj w Turcji Rosja zobowiązała się do odblokowania transportu ukraińskiej pszenicy przez Morze Czarne.





Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account.