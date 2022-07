Japonia nie wpuści Putina do kraju? Chodzi o pogrzeb Abego

Władimir Putin może nie otrzymać zaproszenia na pogrzeb byłego premiera Japonii Shinzo Abego, jeśli zdecyduje się wziąć w nim udział – poinformował Bloomberg powołując się na japońską agencję Sankei.

Sankei powołując się na kilku niewymienionych z nazwiska urzędników podała, że japoński rząd może odmówić Władimirowi Putinowi możliwości wjazdu do kraju na pogrzeb zamordowanego byłego premiera Abego, jeśli ten zdecyduje się na taki krok.



Agencja zaznacza, że jest jednak mało prawdopodobne, by rosyjski przywódca chciał wziąć udział w tym wydarzeniu. Jak wskazano, państwowy pogrzeb Shinzo Abego ma odbyć się 27 września.



Putin po śmierci Abego wysłał depeszę kondolencyjną, nazywając go „wybitnym mężem stanu”, który „osiągnął wiele w kierunku rozwoju dobrych stosunków między krajami”.



Shinzo Abe zmarł wskutek ran odniesionych po zamachu na początku lipca.